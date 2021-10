Der Arbeitsauftrag für die ÖFB-Teamchefin

Die ÖFB-Frauen erlebten mit dem 2:2 gegen Nordirland den ersten Dämpfer. Die offensive Durchschlagskraft ist ausbaufähig, der Kader hat Potenzial aber noch zu wenig Routine.

Belfast/Wien. Es war ein Härtetest, den Österreich am Dienstagabend in Belfast nicht zur Zufriedenheit absolviert hat. Das 2:2 in Nordirland bedeutete nach drei Kantersiegen zum Auftakt den ersten Rückschlag für die ÖFB-Frauen in der laufenden WM-Qualifikation. Ein Jokertor von Stefanie Enzinger in der Nachspielzeit rettete noch das Remis, Teamchefin Irene Fuhrmann sprach dennoch von „zwei verlorenen Punkten“. Denn ihre Elf hatte dominiert und durch Barbara Dunst (42.) geführt, verspielte innerhalb von vier Minuten nach der Pause jedoch den Sieg.