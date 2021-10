Die DNA des 1890 erschossenen Indianerführers konnte nach langen Mühen analysiert werden.

Er ist dünn und schlecht erhalten, der geflochtene Zopf, der 1999 im Smithsonian National Museum of Natural History in Washington, D. C., gefunden wurde, doch ein Zettel daran machte ihn wertvoll: „Genommen von Sitting Bull“ stand darauf. Es ist das Haar, an dem der legendäre Häuptling, Medizinmann und Widerstandskämpfer der Lakota-Sioux-Indianer bei Anlässen die schmückende Feder zu befestigen pflegte.