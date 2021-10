Madeira: Wasserwege und Nebelschwaden

Drucken

Hauptbild • Zum Caldeirão Verde, dem grünen Kessel, wandert man durch Nebelwälder. • Yana Petkova/unsplah

Madeira zeigt bei jeder Wanderung andere Facetten: ganz karg und trocken, dann gebirgig oder so, als stapfe man durch einen mystischen Dschungel.

Wie ein Vorhang hängen die dicken Nebelschwaden auf der einen Seite des schmalen Pfads. Hinter den Büschen und Bäumen, die ihn säumen, schaut man daher auf der Wanderung zum Caldeirão Verde, dem grünen Kessel, vor allem ins Nichts, ins weiße Nichts. Eine grandiose Bergaussicht für die Schwindelfreien wird so zwar verhindert. Dafür bleiben jedem höhenängstlichen Wanderer kleinere Schweißausbrüche erspart, weil man eben auch nicht die vielen, vielen Meter in den steilen Abgrund schaut, der direkt dahinter lauert. Stattdessen konzentriert man sich auf die direkte Umgebung – und in der scheint alles überall zu fließen.