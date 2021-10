Linharts Visite bei Nahost-Vermittler am Golf

Afghanistan, die Geopolitik und die Fußball-WM standen im Mittelpunkt des Besuchs des Außenministers im Golfemirat.

Es ist eine Stadt der Hochhäuser und Baukräne, die überall in den Himmel ragen. Es wird eifrig gebaut, direkt am Meer, das bis an Doha heranreicht, und zwischen den kleinen Parks, die künstlich angelegt worden sind. In einem Jahr soll in Katar die Männer-Fußball-WM stattfinden. Das hat das Golfemirat in den Blick der internationalen Aufmerksamkeit rücken lassen. Auch auf die teilweise prekären Bedingungen für internationale Arbeitsmigranten. Katar verfügt über gewaltige Vorkommen an Erdgas. Und hat in den vergangenen Jahren vor allem auch versucht, politisch in der gesamten Region mitzuspielen. Während der Aufstände im sogenannten Arabischen Frühling unterstützte es in vielen Ländern oppositionelle Kräfte.

In Katar haben auch Afghanistans Taliban seit 2013 ihr Büro. Erst verhandelten die afghanischen Extremisten in Luxushotels des Emirats ein Abkommen mit den USA aus. Dann sollte hier ein Ausgleich zwischen den Taliban und Afghanistans früherer Regierung gefunden werden. Nun sieht sich die Führung in Katar gleichsam als Vermittlerin zwischen den neuen Herrschern Afghanistans und dem Westen.

Die Lage in Afghanistan war auch eines der Hauptthemen, die Michael Linhart, Österreichs neuer Außenminister, bei seinem Besuch in Katars Hauptstadt Doha besprach.