Empörung über Österreichs harte Visa-Praxis

Das Außenministerium am Wiener Minoritenplatz.

Der Fall einer Mutter, der Österreich mehrfach ein Visum zum Besuch ihrer fünfjährigen Tochter im Wiener AKH verweigert hat, sorgt für Aufregung. Das Außenministerium in Wien pocht auf formale Kriterien.

Die verzweifelte Mutter nimmt sich nach der vierten vorläufigen Ablehnung ihres Visumantrags kein Blatt vor dem Mund. Den Konsularbeamten der österreichischen Botschaft im mazedonischen Skopje wirft die Kosovarin Merita Hoxha Maksuti in einem Protestschreiben an das Außenministerium in Pristina nicht nur „respektlose und rassistische“ Umgangsformen, sondern auch die Verletzung ihrer Menschenrechte vor: Der „psychische Missbrauch“, den sie erfahren habe, sei „einfach unmenschlich“.