Sabine Wiedenhofer: „Für mich ist das ein positives Material“

Sabine Wiedenhofer hat Blumen und Kerzen für die Terroropfer zu Skulpturen verarbeitet. Zum Jahrestag organisiert sie eine - etwa mit Erwin Schrott - prominent besetzte Gala, bei der die Kunstwerke versteigert werden.

Sogar die MA 48, erzählt Sabine Wiedenhofer, sei ihr irgendwie erleichtert erschienen, als sie heuer im Frühjahr auf dem Mistplatz in Wien-Simmering das Material abholen kam: erleichtert darüber, die Tausenden Kerzen, Blumen und Zeichnungen nicht endgültig entsorgen zu müssen.

Was genau sie selbst damit machen würde, war Wiedenhofer zu jenem Zeitpunkt freilich selbst nicht klar. Seit ihrem ersten Rundgang nach dem Wiener Terrorattentat zu den Schauplätzen des Anschlags war ihr nur klar: „Dieses Material darf nicht verschwinden.“ „Gedankengut“ nennt Wiedenhofer all jene Dinge, die die Menschen niedergelegt haben, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Die Wiener Künstlerin zählt selbst zu jenen, die die Terrornacht versteckt in einem Lokal in der Wiener Innenstadt erlebt haben. Ihre Tochter hatte vor dem Lockdown noch einmal ins Lieblingsrestaurant gehen wollen. So saß Wiedenhofer mit ihrer damals 13-jährigen Tochter und ihrem 14-jährigen Sohn im Joma am Hohen Markt, als Wega-Beamte das Lokal sicherten. Wegen der vielen Fenster des Restaurants verbrachten die Gäste die Nacht unter den Tischen kauernd. Sie sei erstaunt gewesen, wie gefasst und still ihre Kinder waren, erinnert sie sich. Vielleicht, weil sie in eine internationale Schule gehen, wo man sogenannte „Lockdown-Drills“ für Notsituationen übt. „Wie in einer Kapsel“, beschreibt sie den Zustand.