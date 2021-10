Sex, Lügen und Weltgeschichte: Wer schlief mit wem?

Drucken

Hauptbild • "Die rosa Tunika" (1927) von Tamara de Lempicka. Wie wild es die Malerin trieb, erzählt Florian Illies. • APA

In „Liebe in Zeiten des Hasses“ veredelt Bestsellerautor Florian Illies Klatsch und Tratsch zum grandiosen Gesellschaftspanorama der Epoche 1929 bis 1939.

Das Gold der Zwanzigerjahre fühlte sich zuweilen ganz schön kalt an. „Der Männer Wollust ist es, nicht zu leiden“, brüstete sich Bertolt Brecht, während multiple Liebschaften an seiner lebenslangen Untreue litten. Der antisemitische Schriftsteller Céline ließ sich in Paris auf eine Affäre mit einer Wiener Jüdin ein, doch als sie ihm brieflich Liebe schwor, antwortete er trocken: „Sie besitzen einen so superben wie unvergesslichen Popo.“