Europäischer Kurzschluss

Die EU kann in der aktuellen Energiekrise fast nichts tun, was an drei Symptomen ihrer Selbstschwächung liegt.

Das ging schnell: nur knapp vier Stunden tagten die EU-Energieminister am Dienstag in Luxemburg, um den rasanten Anstieg der Energiepreise zu besprechen. Für die meisten von ihnen wird die An- und Abreise länger gedauert haben. Zu beschließen hatten sie ohnehin nichts. Denn im Umgang mit diesem Problem sind ihnen die Hände gebunden: durch ihre Chefs. Durch den Kreml. Und durch eine vermeintlich gute Idee. Wieder einmal zeigt die Union angesichts eines existenziellen Problems ihre politische Überforderung.