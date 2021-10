In der Lehre bei Königin Victoria und Prinz Albert

Das Wort "Erziehung" ist unmodern. Bestrebungen, Kunst- und Musikunterricht in einem abzufertigen, offenbaren den oft dürftigen Stellenwert "musischer Fächer". Museen haben das Manko geortet und bieten hochwertige Lektionen in Kunstgeschichte - auch im Netz.

Corona hat dazu beigetragen, dass Kunstvermittlungskurse online das Wissen von Professoren und Kuratoren erfahrbar machen. Was liegt auch näher, als Museumsbestände zur Anschauung heranzuziehen? In London geht man sogar einen Schritt weiter: Hier darf man im Netz die Schulbank drücken, regelmäßig nach Stunden- und Studienplan.

Am Beispiel Raffael: Die großformatigen Vorlagen für die Wandteppiche in der Sixtinischen Kapelle sind im Original im Victoria and Albert Museum (V&A) erhalten. Im neuen "Raphael Court" erstrahlen sie in res tauriertem Glanz, sind aber - unabhängig von Coronaregeln - auch online studierbar.

Mithilfe von 3-D-Scannern und Infrarotaufnahmen haben Wissenschaftler den Kartons Geheimnisse entlockt, die sich optisch wie mit einer Riesenlupe heranzoomen lassen. Die Sujets (Lebensstationen der Apostel Petrus und Paulus) werden ikonografisch erklärt und in den biblischen Kontext gestellt.

Darüber hinaus bietet die V&A Academy online Kunstgeschichte im engeren Sinn, plus historische und gesellschaftliche Rund- und Überblicke - je nach Sujet. Studienmaterialien wie Texte und Bilder sind inbegriffen. Kurse gibt es derzeit etwa zu den Themen "William Morris: The Beauty of Life" oder "From Flanders to Florence: Europe 1350-1450". Überdies bietet man praktische Onlinelehrgänge wie Nähkurse (das Museum beherbergt eine der größten Modesammlungen), Upcycling-Kurse (aus zwei alten T-Shirts wird ein Poncho!) oder Grafik- und Designkurse an. Die Studierenden können mit dem Vortragenden via Internet in Kontakt treten. Viele dieser "Lehrveranstaltungen" sind rasch ausverkauft.

Das V&A kann mit seinen über zwei Millionen Objekten aus dem Vollen schöpfen. Mehr als 2000 Paar Schuhe aus 3000 Jahren, gehäkelte Unterwäsche, Nachgüsse von Skulpturen, Schmuck, Glas, Fotografien, Malerei gehören zum Bestand des gigantischen Kunst- und Designtempels. (Die Sammlung geht auf die Weltausstellung 1851 zurück.) Entsprechend bunt ist das Vorlesungsangebot.

Kostenpflichtige Online-Kunstuni

Dass Kunstvermittlung auch außerhalb von Schulen und Universitäten stattfindet, beweist das Auktionshaus Sotheby's übrigens seit mehr als 50 Jahren - mit seinem Institute of Art. Dort werden Kunstgeschichte und Kunstmärkte vermittelt: in Kursen in London und New York, aber auch online. Hier kann sogar der akademische Grad MA erworben werden, in Kooperation mit der University of Manchester, der University of the State of New York, der National Association of Schools of Art and Design und der Tsinghua University Peking.

Onlineklassen für Museumsmitglieder bietet auch das New Yorker Metropolitan Museum. Beispielsweise zum Jubiläumsthema "Met 1870-2020" oder zur "Erforschung des Goldenen Zeitalters in den Niederlanden". Aber auch: "Travel, Sex and Glamour in the 18th Century".

Während die V&A- und Met-Kurse mit ein paar Hundert Pfund bzw. Dollar zu Buche schlagen, geht es bei einem Sotheby's-"Studium" mit Graduierung um Tausende Pfund. Wohlfeil nehmen sich dagegen die (nicht wirklich vergleichbaren) Angebote des Wiener Kunsthistorischen Museums aus: Onlinevorträge - zum Beispiel über die "Blüten der venezianischen Malerei des 16. Jahrhunderts" - werden für sechs Euro angeboten. Hier besteht freilich keine "Schulpflicht", die Vorträge finden zum angegebenen Datum einmalig statt.

V&A Academy: Onlinekurse zu Kunstgeschichte, Upcy cling etc. Sotheby's Institute of Art: Lehrgang mit Masterabschluss. Metropolitan Museum of Art: Museumsgeschichte etc. KHM: Onlinevorträge auf khm.at.