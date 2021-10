Adi Hütter, der Bayern-Schreck aus Vorarlberg

Erst vier Teams erzielten in diesem Jahrtausend gegen Bayern München fünf Tore, gleich zwei davon wurden von Adi Hütter gecoacht. Das Geheimnis hinter Gladbachs 5:0-Cupsieg. „Wir haben sie mit eigenen Waffen geschlagen.“

Mönchengladbach. Gegen Bayern München gewinnen in Deutschland nur die Allerwenigsten. Gegnerische Erfolge in der Bundesliga sind selten (im Vorjahr zwei, in der laufenden Saison bislang eine) und letztlich eine Randnotiz, davon zeugen neun Meisterfeiern an der Säbener Straße in Serie. Im Cup, so heißt es gern, gelten andere Gesetze, und das zeigte Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend wieder vor. Die Mannschaft von Adi Hütter besiegte den Rekordmeister nicht nur, sondern demütigte ihn gar mit 5:0 – die höchste Bayern-Pleite der Geschichte im DFB-Pokal.

„Ich glaube, dass wir heute ein fast perfektes Spiel gemacht haben. Wir haben einen historischen Sieg gelandet“, urteilte Hütter nach dem allerersten Borussia-Cupsieg gegen Bayern. Der 51-Jährige sprach den Spielern ein „Riesenkompliment“ aus. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so etwas Gutes schon mal von meiner eigenen Mannschaft gesehen habe.“ Die taktische Überlegung, den wuchtigen Breel Embolo in die Eins-gegen-eins-Duelle mit der Abwehr zu bringen, ging voll auf: Der Schweizer war an den ersten drei schnellen Toren beteiligt und traf nach der Pause zweimal selbst. „Teilweise haben wir die Bayern mit den eigenen Waffen geschlagen“, resümierte Hütter. Grobe Patzer von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano begünstigten den Spielrausch der Borussia.

Hütter hat damit zum bereits zweiten Mal mit einem Team den Münchnern fünf Tore geschossen, im November 2019 gewann er mit Eintracht Frankfurt 5:1. Der gebürtige Vorarlberger darf sich damit schon als so etwas wie ein Bayern-Schreck fühlen, denn fünf Gegentreffer hat der Rekordmeister in diesem Jahrtausend insgesamt überhaupt erst viermal kassiert. Neben Hütters beiden Erfolgen siegten im Jänner 2002 Schalke sowie im April 2009 Wolfsburg mit jeweils 5:1.

Diese Cup-Euphorie gilt es für Gladbach nun in die Bundesliga mitzunehmen. Dort lief es seit Hütters Wechsel aus Frankfurt mit bislang erst drei Siegen aus neun Runden noch nicht nach Wunsch. Mit Aufsteiger Bochum wartet am Sonntag eine machbare Hürde.

Bayerns „kollektives Versagen“

Bayern blamierte sich zum zweiten Mal in Folge in der zweiten Cup-runde, im Vorjahr war gegen Zweitligist Holstein Kiel das Aus gekommen. „Schockiert“ zeigte sich Sportdirektor Hasan Salihamidžić, auch Thomas Müller rang nach der Demontage um Fassung. „So ein kollektives Versagen von einer Bayern-Mannschaft in so einem wichtigen Spiel habe ich selbst noch nicht erlebt“, sagte der Routinier. Co-Trainer Dino Toppmöller, der den an Corona erkrankten Julian Nagelsmann erneut an der Linie vertrat, schwor seine Mannschaft auf „Häme und Spott“ die nächsten Tage ein und forderte die Mannschaft auf, am Samstag gegen Union Berlin die Reaktion zu zeigen.

(red)