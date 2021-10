(c) APA/AFP/ADELAIDE UNITED FOOTBALL CLUB

Der australische Mittelfeldspieler Josh Cavallo ist der erste aktive Profi-Fußballer, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt - und damit ein wichtiges Vorbild für eine neue Generation des Fußballs.

"Es war ein langer Weg bis zu diesem Punkt in meinem Leben, aber ich könnte nicht glücklicher sein mit meiner Entscheidung, mich zu outen", schrieb der 21-Jährige Fußballprofi Josh Cavallo via Social-Media-Plattformen Twitter und Instagram. Sechs Jahre lang habe er gegen seine Sexualität angekämpft und er sei froh dies nun endlich hinter sich lassen zu können.

Über seinen persönlichen Weg zum Outing spricht Cavallo in einem Video, das von ihm sowie seinem Verein Adelaide United - der offensichtlich voll und ganz hinter dem Profisportler steht - veröffentlicht wird. Die Reaktionen auf beide Posts lassen nicht lange auf sich warten. Innerhalb eines Tages hat das Video allein auf Twitter 7,5 Millionen Aufrufe - auf Instagram über eine Million. Einige aktive und ehemalige Fußballprofis - darunter Gerard Piqué, Antoine Griezmann und Zlatan Ibrahimović - brachten ihre Unterstützung durch rührende Worte zum Ausdruck und schlossen sich damit einer ganzen Schar an großen Fußballvereinen an. „Ich habe nicht das Vergnügen, dich persönlich zu kennen, aber ich möchte dir für deinen Schritt danken“ twitterte Piqué etwa und weiter: „Die Welt des Fußballs liegt weit zurück und du hilfst uns voranzukommen.“

Im Video erzählt Cavallo von der Angst und Scham, die er aufgrund seiner Sexualität empfand. „Ich hatte lange das Gefühl mich verstecken zu müssen, weil ich mich schämte. Ich musste verbergen, wer ich wirklich bin, um einen Traum zu verwirklichen, den ich mir als Kind immer gewünscht hatte: Fußball zu spielen und gleich behandelt zu werden“, so Cavallo im Video und weiter: "Als heimlich schwuler Fußballer musste ich lernen, meine Gefühle zu verbergen, um in das Schema eines Profifußballers zu passen.“ Er wolle einen Beitrag gegen Diskriminerung im Männersport leisten und zeigen, dass Menschen, die sich als LGBTIQ+ identifizieren in der der Fußballgemeinschaft willkommen sind.

Großes Vorbild

Die Angst vor dem Coming-Out scheine rückblickend fast unbegründet, so der 21-jährige Sportler. Die Reaktionen auf seine Ehrlichkeit bezüglich seiner Sexualität seien überwältigend gewesen - sowohl von seinen Liebsten, als auch von Trainern und Kollegen. Mit seinem Schritt in die Öffentlichkeit wolle er anderen Mut machen zu sich selbst zu stehen.

Weltweit gibt es lediglich eine Handvoll offen homosexueller Fußballspieler - kein einziger davon spielt in der ersten Liga. Für Cavallo sei das "erstaunlich". Er wünsche sich eine schnelle Entwicklung Richtung Gleichberechtigung. Eine Inspiration dafür ist er allemal.

(evdin)