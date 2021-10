Es ist die Zeit für radikale Innovationen

Solche Bilder kannte man bisher nur aus fernen Ländern. Das Bild wurde 2020 in Deutschland gemacht. Damals trockneten aufgrund der Dürre die Teiche der Teichwirtschaft Wermsdorf in Sachsen aus.

Europa verdankt seinen Wohlstand seit jeher radikalen Umbrüchen.

Es wird immer offensichtlicher: Kleine Schritte nützen nichts. In der Klimapolitik ist es am deutlichsten, aber wir sehen das auch bei der steigenden Ungleichheit zwischen Arm und Reich, zwischen Megastädten und peripheren Regionen. Die Bevölkerung in Afrika explodiert, während sich in Ost- und Südeuropa der Anteil der Jugendlichen durch niedrige Geburtenraten und Abwanderung halbiert.

Wir reagieren mit Unsicherheit. Rückwärtsgewandte Parteien werden gewählt, auch wenn sie kein Zukunftskonzept haben, einmal rechts, einmal links, oft autoritär und chaotisch.

Dabei gibt es eine Alternative. „Radikale Innovationen“ nannte es Joseph Schumpeter.