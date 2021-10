Coronakrise hielt viele Migranten fern

Nach Österreich kamen wie in andere Industrieländer 2020 weniger neue Migranten. Doch die Entwicklung war temporär. Die heimische Wirtschaft setzt stark auf Zuwanderer.

Migration ist ein Zukunftsthema. Die Babyboomer gehen in Pension, kinderreiche Familien sind in Österreich zur Ausnahme geworden und Firmen brauchen Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren verzeichnete Österreich anhaltend hohe Zahlen an Migranten, vor allem aus EU-Ländern – andere Industrieländer ebenso. Dann kam Corona. Von einem „Rekordrückgang“ im Jahr 2020 spricht die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem aktuellen Migrationsausblick.

Die Zahl der dauerhaften Neuzuwanderer in den Industrieländern sank um mehr als 30 Prozent im Vergleich zu 2019. Das sind Arbeitsmigranten, Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, Menschen, die über die Personenfreizügigkeit kommen oder durch Familienzusammenführung. In Österreich war der Rückgang mit 23 Prozent deutlich geringer als im OECD-Durchschnitt. Und er war temporär: Die Zahlen stiegen in einigen Ländern, darunter Österreich, bereits heuer fast wieder auf das Niveau von 2019.