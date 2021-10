Ein Wochenende, um die Welt vor der Katastrophe zu retten

Die Vorbereitungen für den G20-Gipfel sind beendet, Rom wartet auf die Ankunft der Teilnehmer. Mit dabei: US-Präsident Joe Biden. Die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft.

Die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrienationen haben bei ihrem Gipfel in Rom die Post-Corona-Wirtschaft im Fokus. Aber auch der Klimaschutz steht unmittelbar vor dem Weltklimatreffen ganz oben auf der Agenda.

Über Rom knattern die Helikopter, Polizeieinsatzwagen prägen das Stadtbild. Italiens Hauptstadt wartet auf die Ankunft der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrienationen, die hier am Wochenende am G20-Gipfel teilnehmen werden. Die dramatische Szenerie in der Stadt entspricht der großen Herausforderung, die den Politikern bevorsteht: Denn es geht um nichts weniger als darum, die Weichen für die Zukunft des weltweiten Klimaschutzes zu stellen.

Erst am Dienstag hatte UN-Generalsekretär António Guterres gewarnt, dass die bisher unternommenen Anstrengungen der Weltgemeinschaft laut eines neuen UN-Berichts bei Weitem nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. „Wir sind immer noch auf dem Weg zu einer Klimakatastrophe.“