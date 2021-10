EU-Innenkommissarin Ylva Johansson über die gefährliche Situation an der polnisch/belarussischen Grenze, „Aggressor“ Lukaschenko und die erwartete Fluchtwelle aus Afghanistan.

Die Presse: Die Situation an der EU-Außengrenze in Polen zu Belarus ist äußerst prekär. Allein im Oktober haben über 12.000 Migranten versucht, illegal in die EU zu gelangen. Was trägt die EU zur Problemlösung bei?