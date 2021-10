Gewichtheben und Boxen droht Olympia-Abschied

Die beiden Sportarten wurden mehrmals wegen Korruption bzw. Dopingfällen verwarnt und könnten 2024 in Paris nicht mehr im Programm stehen.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen, ob Boxen und Gewichtheben auch 2024 in Paris im olympischen Programm sein werden. "Wir sind ziemlich besorgt, weil es in diesen beiden Verbänden Probleme mit der Führung gibt, deshalb beobachten wir sie derzeit sehr genau", sagte IOC-Präsident Thomas Bach der französischen Sportzeitung L'Equipe.

Erst im September hatte das IOC seine Kritik am Box-Verband AIBA erneuert und in einem offenen Brief Bedenken hinsichtlich der Reformen geäußert, die mangelhaft umgesetzt worden seien. Konkret nannte das IOC die Punkte Führung, Finanzen und Kampfrichterwesen. Die AIBA war im Mai 2019 wegen gravierender Defizite in den drei Punkten suspendiert und von Olympia und der Qualifikation für Tokio ausgeschlossen worden. Eine Taskforce des IOC sprang ein.

Der Gewichtheber-Weltverband IWF war zuletzt mehrfach wegen Skandalen um Doping und Korruption und der mangelhaften Umsetzung von Reformen von der IOC-Spitze verwarnt worden.

(APA/dpa)