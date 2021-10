US-Ausbildner mischen in Taiwan-Krise mit

Taiwans Präsidentin bestätigt Präsenz einiger US-Soldaten. Sie hält das für nötig, denn die Bedrohung durch China nehme täglich zu.

Wien/Washington/Taipeh. Seit einem Jahr, vielleicht schon länger, läuft eine Operation des US-Militärs an einem der heikelsten Schauplätze der Weltpolitik: US-Soldaten sind in Taiwan. Erste Berichte tauchten schon vor Wochen auf, wonach die USA rund zwei Dutzend Ausbildner, darunter Marineinfanteristen, in die Inselrepublik entsandt hatten. Nun herrscht Gewissheit: Taiwans Präsidentin, Tsai Ing-wen, räumte die US-Präsenz vor aller Welt ein. Wie viele Ausbildner in ihrem Land sind, verriet sie in dem CNN-Interview nicht. Sie erklärte nur, dass es weniger seien, als angenommen würde. Später ergänzte Taiwans Regierung, dass die US-Präsenz nicht dauerhaft sei.

Das öffentliche Bekenntnis der Präsidentin dürfte die Lage weiter verschlechtern. Die chinesische Staatszeitung „Global Times“ wertete die US-Präsenz als „Grenzüberschreitung“ und Chinas Außenamtssprecher, Wang Wenbin, drohte: „Die USA sollten die starke Entschlossenheit des chinesischen Volkes, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen, nicht unterschätzen.“