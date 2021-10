Die EZB muss sich bald entscheiden, ob sie die Euro-Staatsfinanzen oder die Vermögen der Bürger retten will. Eine beunruhigende Vorstellung.

Die Europäische Zentralbank (EZB), die ja ausschließlich ihrem an einer Inflationsrate von zwei Prozent festgemachten Stabilitätsziel verpflichtet ist, hat jahrelang versucht, dieses Ziel in einer deflationären Umgebung mittels Zinsdrückens per massiven Staatsanleihenkäufen zu erreichen. Vergeblich.

Jetzt haben wir aber, nicht zuletzt wegen der Energiepreisexplosion, plötzlich Inflationsraten, die weit darüberliegen, im wirtschaftlich stärksten Land der EU sogar schon auf horrible fünf Prozent zusteuern. Aber von Gegensteuern in Form von Zinserhöhungen und substanziellem Abbau der Anleihenkäufe ist nicht sonderlich viel zu hören.

Wie das? Ist die EZB in erster Linie doch nicht dem Stabilitätsziel verpflichtet, sondern eher der finanziellen Gesundheit der höchstverschuldeten Euroländer? Jedenfalls haben sich die Euro-Notenbanker in eine sehr ungemütliche Situation manövriert. Sie müssen jetzt möglicherweise entscheiden, ob sie die Inflation davongaloppieren lassen oder eine riesige Staatsschuldenkrise in Ländern wie Italien und Spanien riskieren. Die klassische Wahl zwischen Pest und Cholera.

Das Prinzip Hoffnung

Noch regiert freilich das Prinzip Hoffnung: „Bei der EZB beten derzeit viele, dass der Inflationsdruck nicht dauerhaft wird“, sagte der deutsche Ökonom Friedrich Heinemann neulich in der „Welt“. Nachsatz: „Weil man dann doch ein wenig ratlos ist, wie man gegensteuern kann.“ Dieses Prinzip Hoffnung schlägt sich in höchst optimistischen Inflationsprognosen nieder, wonach wir jetzt einen kleinen Ausreißer nach oben sehen, der schon im kommenden Jahr wieder korrigiert sein könnte.

Tatsächlich spricht einiges dafür, dass eine Reihe von temporären Faktoren, die viel mit wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Pandemie zu tun haben, die Preise vorübergehend treiben. Faktoren, deren Bekämpfung wohl außerhalb des Einflussbereichs der EZB liegen. Globale Rohstoff- und Energiepreissteigerungen und preistreibende Verknappungserscheinungen durch gerissene Lieferketten lassen sich durch europäische Zinspolitik eher nicht so massiv beeinflussen. Diese Faktoren werden sich bald abschwächen.

Aber es gibt auch Entwicklungen, die für anhaltenden Preisdruck sorgen werden. Die demografische Entwicklung etwa oder der erfolgreiche Versuch Chinas, sein Image als verlängerte Billigwerkbank der Welt abzuschütteln und die Sache – samt Preisfestsetzungshoheit – selbst in die Hand zu nehmen. Oder die massive Bekämpfung der CO2-Emissionen durch immer höhere Steuern. Und natürlich die gefürchtete Preis-Lohn-Spirale, die sehr schnell in Gang kommen kann, wenn das „Erwartungsmanagement“ der EZB per Inflationsverharmlosung nicht mehr wirkt.

Die Rückkehr der Marktzinsen?

Spätestens wenn das passiert, müsste die EZB geldpolitisch beherzt hineingrätschen. Das heißt, Leitzins hinauf, Anleihenkaufvolumen hinunter. Und spätestens dann wird es spannend. Nullzinsen und massive Anleihenkäufe haben ja die Bewertungsunterschiede zwischen Schuldnern guter und schlechter Bonität völlig eingeebnet. Der Staatsanleihezins spiegelt nicht mehr das Anleiherisiko der einzelnen Schuldner wider. Wird dieser massive Notenbank-Eingriff beendet, gibt es über kurz oder lang wieder Marktzinsen. Wie die höchstverschuldeten Club-Med-Länder sich dann auf dem Markt refinanzieren, steht wohl in den Sternen.

Nicht wenige Ökonomen meinen deshalb, dass sich die Eurozone längst im Stadium der „fiskalischen Dominanz“ befindet. Der scheidende deutsche Bundesbankpräsident, Jens Weidmann, definierte das einmal so: „Technisch gesehen bezieht sich fiskalische Dominanz auf ein Regime, in dem die Geldpolitik die Solvenz des Staates sicherstellt. Die traditionellen Rollen sind vertauscht: Die Geldpolitik stabilisiert die reale Staatsverschuldung, während die Inflation von den Erfordernissen der Fiskalpolitik bestimmt wird.“

Mit einfacheren Worten: Steht die Notenbank vor der Wahl, ob sie die Staatsfinanzen oder die Vermögen der Bürger rettet, wird sie sich wohl für Ersteres entscheiden. Beruhigende Aussichten sind das nicht.

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com