Im Diwan: Die Buchhändlerin von Kairo

Mit zwei anderen jungen Frauen öffnete Nadia Wassef vor 20 Jahren eine für Kairo einzigartige Buchhandlung. In ihrem Buch „Jeden Tag blättert das Schicksal eine Seite um“ entfaltet sie eine Innenansicht der ägyptischen Gesellschaft.

Aus einer Plauderei bei einem Abendessen im Jahr 2001 wurde ein Erweckungserlebnis. „Wenn ihr machen könntet, was ihr wollt, was würdet ihr tun?“, wurden die junge Ägypterin Nadia Wassef und ihre Schwester Hind gefragt. Die Antwort kam wie aus einem Mund: „Wir würden einen Buchladen eröffnen, der in ganz Kairo einzigartig wäre.“ Es dauerte nicht lang, bis der erste Diwan-Laden seine Pforten öffnete. In ihrem nun auf Deutsch unter dem Titel „Jeden Tag blättert das Schicksal eine Seite um“ erschienenen Buch verwebt Wassef die Geschichte ihrer Buchhandlung mit der Geschichte und Gegenwart ihres Landes.