Joe Bidens Deal und zwei störrische Senatoren

Vor dem Abflug nach Rom erzielte Joe Biden Kompromiss für sein Prestigeprojekt – und gewann dafür die Parteirebellen Manchin und Sinema.

Die Zeit des Präsidenten ist knapp bemessen, und der Zugang zum Weißen Haus ist ein Privileg – selbst für Senatoren aus der Partei des Amtsinhabers. Joe Manchin und Kyrsten Sinema, die demokratischen Senatoren aus West Virginia und Arizona, kamen indessen zuletzt gleich mehrmals zur Ehre einer Audienz bei Joe Biden. Und Manchin, von Biden „JoeJoe“ genannt, auch in den Genuss eines Sonntagsfrühstücks im Privatdomizil des Präsidenten in Wilmington in Delaware.

Es zeigt, wie hart der Präsident und seine Mitarbeiter mit den beiden widerspenstigen Demokraten um einen Kompromiss beim Klima- und Sozialpaket rangen. Denn auf ihre Stimmen kommt es angesichts des Patts im Senat an, bei dem die Vizepräsidentin Kamala Harris als Senatsvorsitzende das Zünglein an der Waage spielt.