Halloween: Gruseln in Savannah

In den Vereinigten Staaten feiert das Okkulte an diesem Wochenende ein opulentes Fest. Neben zumeist nur mäßig Schaurigem auf Kürbisäckern gibt es in manchen Städten aber auch wirklich spannende Geistertouren.

Zu Halloween nimmt die Liebe der Amerikaner zu allem, was vermeintlich spukt und schaurig ist, ziemliche Auswüchse an. In den Vorgärten sitzen mit Spinnweben überzogene Skelette in Schaukelstühlen, der berühmte „Headless Horseman“ reitet durch Bars und Werbespots – und selbst auf dem letzten Rüben- oder vielmehr Kürbisacker stehen Schilder, die Touren durch das plötzlich „haunted Farmhouse“ anbieten.