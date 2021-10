Stefan Koubek: Kapitän mit geschwächter Besatzung

In vier Wochen steigt in Innsbruck das Daviscup-Finale, Österreich ist ohne Dominic Thiem bloß krasser Außenseiter. ÖTV-Kapitän Stefan Koubek, 44, träumt dennoch von Sternstunden.

Mitte April war der Coup perfekt. Innsbruck bekam als eine von drei Austragungsstätten neben Turin und Madrid den Zuschlag für das Daviscup-Finalturnier ab 25. November. Damit gastieren zwei der insgesamt sechs Dreier-Gruppen in der Olympiaworld. Konkret werden neben der Österreich-Gruppe F mit Serbien und Deutschland auch die Gruppe C mit Frankreich, Großbritannien und Tschechien in Tirol aufschlagen.