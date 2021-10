Neuer Jahreshöchstwert: 5861 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Patienten auf den Normalstationen stieg um 66 auf 1370, auf den Intensivstationen liegen derzeit 280 Infizierte. 17 weitere Menschen sind mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Die Rekordmeldungen überschlagen sich derzeit: Am Mittwoch wurden in Österreich 4261 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Heute, Freitag, wurde dieser Jahreshöchstwert abgelöst: Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten 5861 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mehr als 5000 neue Fälle pro Tag hatte es zuletzt vor elf Monaten gegeben, konkret am 26. November 2020 mit 5526 Betroffenen.

Die heute gemeldeten 5861 liegen deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Woche mit 3996 Infektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg nunmehr auf 313,1 Fälle pro 100.000 Einwohner.

1370 Menschen im Krankenhaus

66 Personen wurden neu in Krankenhäusern aufgenommen, 15 Menschen benötigten eine intensivmedizinische Betreuung. Insgesamt befinden sich derzeit 1370 Menschen aufgrund einer Erkrankung an Covid-19 im Spital. Auf den Intensivstationen werden in Summe 280 Infizierte behandelt.

17 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind binnen eines Tages verstorben. Insgesamt hat die Pandemie seit Ausbruch 11.333 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 126,9 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 149.650 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 3,92 Prozent.

Die Bundesländer mit dem höchsten Anstieg an Neuinfektionen sind Oberösterreich (1469), Niederösterreich (1273), Wien (864) und die Steiermark (685). Am wenigsten sind es im Burgenland, wo die Zahl mit 102 jedoch ebenfalls dreistellig ausfällt. 260 Neuinfektionen gibt es in Kärnten.

(Red./APA)