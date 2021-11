Deutsches Design von 1949 bis 1989: Zwei Parallelen treffen sich

Drucken

Hauptbild • Anbaumöbel "Typensatz 602" von Ehrlich, 1957, und "Drop" von Luigi Colani für Rosenthal Porzellan, 1971. • Kunstgewerbemuseum, Günther Binsack

In Dresden verbinden sich zwei Teile einer Designgeschichte wieder zu einem Ganzen: in der Ausstellung „Deutsches Design von 1949 bis 1989“.

Billige und bunte Plastik-­­Re­troware aus der DDR versus funktionale Ästhetik der Ulmer Schule in der BRD – so einfach ist es bei genauerer Betrachtung dann doch nicht. Auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung fällt es offenkundig schwer, „lieb gewonnene“ Klischees zu hinterfragen. In der von Erika Pinner und Klára Němečková kuratierten Ausstellung „Deutsches Design von 1949 bis 1989“ des Kunstgewerbemuseums Dresden in Kooperation mit dem Vitra Design Museum, die in der Kunsthalle im Lipiusbau gezeigt wird, wird die deutsche Designgeschichte nach 1949 erstmals in einer umfassenden Gesamtschau beleuchtet. Dabei geht es weniger um wertende Vergleiche als vielmehr um ein Herausarbeiten von Parallelen und Querbezügen zwischen Design in Ost und West.