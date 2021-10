Merkels Staffelübergabe in Rom

Während die CDU um einen Weg aus der Krise ringt, fremdelt Angela Merkel mit der Partei. Beim G-20-Gipfel könnte sie den Sozialdemokraten Scholz als Kanzler in spe vorstellen.

Noch hat es die Partei nicht ausgesprochen. Noch ist sie nicht definitiv in Opposition gegangen, noch sagen hochrangige CDUler, sie stünden weiterhin bereit, um in einem Bündnis mit den Grünen und der FDP das Land zu regieren, sollten sich die beiden nicht mit den Sozialdemokraten einigen.

Angela Merkel ist einen Schritt weiter. Am Samstag wird sie die Luxusherberge Hotel de Russie nahe des Piazza del Popolo in Rom beziehen, wo sich die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und die EU im so genannten G20-Format treffen. Wenn die Ampel-Koalition zustande kommt und tatsächlich bereits in den ersten Dezemberwochen der neue deutsche Bundeskanzler vereidigt wird, ist es der letzte große internationale Auftritt der 67-Jährigen als Bundeskanzlerin.

In Rom findet also eine erste Staffelübergabe statt. Merkel, so drang es aus ihrem Umfeld in deutsche Medien durch, wird diese durchaus mit kleinen Gesten hervorheben, die in Polit-Kreisen vorab als „historisch“ bezeichnet wurden. Der amtierende Finanzminister Olaf Scholz (SPD) soll nicht nur wie üblich bei den offiziellen Terminen mit seinen Amtskollegen auftreten, die sich traditionell beim G20-Gipfel einfinden. Die scheidende Bundeskanzlerin will den Sozialdemokraten zu vertraulichen Gespräche mit anderen Staatsoberhäuptern mitnehmen.