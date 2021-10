"Große Freiheit": Schwul im Nachkriegsdeutschland

Drucken

Hauptbild • Sebastian Meise (l.) und Thomas Reider kennen einander seit ihrem Studium an der Filmakademie. • (c) Carolina Frank

Aus dem KZ geholt und von den Alliierten ins Gefängnis überstellt: Mit ihrem Film „Große Freiheit“ erzählen die Koautoren Sebastian Meise und Thomas Reider ein wichtiges Kapitel schwuler Geschichte im Nachkriegsdeutschland.

Ich bin jetzt legal“, sagt Hans zu seinem Zellengenossen Viktor und überreicht ihm beinah verschämt die Ausgabe des „Spiegel“ vom 12. Mai 1969. Auf dem Cover steht: „Paragraph 175. Das Gesetz fällt. Bleibt die Ächtung?“ Der Schwule Hans, der zum dritten Mal seit 1945 eine Gefängnisstrafe wegen seiner sexuellen Orientierung absitzt (was in eben diesem Paragrafen in der BRD, analog zum Paragrafen 129 des österreichischen Strafgesetzbuches, als Verbrechen definiert wird), ist bereit, in die Freiheit entlassen zu werden: Eine „Große Freiheit“, wie es der Titel von Sebastian Meises Film nahelegt, die der Hauptfigur Hans Hoffmann (gespielt von Franz Rogowski) in den 24 Jahren seit Ende des NS-Regimes verwehrt blieb.