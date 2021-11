Dolce Vita in Südfrankreich

Den Traum vom Wohnen im Süden hat sich Beate Fadini in Sanary-sur-Mer in Frankreich verwirklicht: Das Zuhause der Wienerin ist nur zehn Autominuten vom Meer entfernt.

Zwei Schlafzimmer, ein großes Bad und ein großzügiges Wohnzimmer mit breiten Glasschiebetüren, die direkt auf die Terrasse und in den 600 m2 großen Garten mit Pool führen – so präsentiert sich die Wohnung Beate Fadinis im Erdgeschoß des Zweifamilienhauses, in der sie mit Partner und Tochter lebt. „Das Haus gehörte der Großmutter meines Partners“, erzählt Fadini. „Christophe hat hier einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend verbracht. Seine Mama hat ihm und seiner Halbschwester das Haus dann später geschenkt.“ Die beiden haben es in zwei Etagen mit jeweils einer Wohnung geteilt, mit einer Grundbedingung: jeder sollte seinen eigenen Eingang und Garten besitzen.“