Big Data: Was sind Haus, Wohnung oder Grundstück wert?

Auf Basis verschiedenster Datenquellen errechnen digitale Technologien den Wert einer Immobilie. Künstliche Intelligenz soll künftig für noch mehr Präzision sorgen.

Gestern noch großes Zukunftsthema, heute in vielen Bereichen Realität: Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI). Auch in der Immobilienbranche werden solche Technologien immer stärker genutzt – etwa um eine der entscheidenden Fragen dieses Bereichs zu beantworten: Was sind Haus, Wohnung oder Grundstück wert? Ein spannendes Forschungsvorhaben dazu läuft derzeit in der Fachhochschule St. Pölten. Das Ziel: Daten aus verschiedensten mehr oder weniger öffentlich zur Verfügung stehenden Quellen – Bilder, Pläne, Maklerexposés, Vertragstexte, Gutachten und kategorische Daten – automatisiert für die Immobilienbewertung nutzbar zu machen.