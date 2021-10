Jungstar Alcaraz erster Halbfinalist im Erste Bank Open

Der 18-jährige Spanier besiegte Matteo Berrettini in drei Sets. Nun muss er sich gegen Zverev oder Auger-Aliassime durchsetzen.

Carlos Alcaraz ist der erste Halbfinalist des mit 2,09 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Der 18-jährige Spanier setzte sich am Freitag nach einer beeindruckenden Leistung gegen den als Nummer drei gesetzten Italiener Matteo Berrettini nach 2:40 Stunden mit 6:1,6:7(2),7:6(5) durch. Er trifft am Samstag auf den Sieger der Partie zwischen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (GER-2), und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Zverev ging mit einem Head-to-Head von 3:1-Siegen gegen den als Nummer 6 gesetzten 21-Jährigen ins Match.

Für Alcaraz ist es das erste Halbfinale auf der Tour auf ATP-500-Level. Der Teenager hatte sich dieses Jahr in Umag seinen ersten Titel geholt und in der Folge besiegte er in der dritten US-Open-Runde Stefanos Tsitsipas im Tiebreak des fünften Satzes. Er erreichte danach das Viertelfinale und wurde zum jüngsten Viertelfinalisten in Flushing Meadows der Open Era und zum jüngsten bei einem der vier Major-Turniere seit Michael Chang 1990 bei den French Open.

Das Match gegen Berrettini war einmal mehr hochklassig, geprägt von großartigen Grundlinien-Duellen und ein weiteres Schauspiel des Talents und der ungemeinen Power von Alcaraz. Der vom Ex-Weltranglisten-Ersten Juan Carlos Ferrero betreute Spanier behielt auch im engen Finish die Nerven. Im dritten Satz gab er einen 4:1-Vorsprung aus der Hand und musste noch ins Tiebreak gegen den Weltranglisten-Siebenten. In diesem setzte sich der auch mental schon ungewöhnlich starke Youngster durch und jubelte danach über seinen zweitgrößten Erfolg nach jenem über Tsitsipas in New York.

(APA)