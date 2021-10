Lieder gegen das Regenwetter

Schlicht, grundsätzlich lebensbejahend und voraussehbar: Das neue Album „=“ wird die Fans erfreuen und die Weihnachtsgelder seiner Plattenfirma finanzieren.

Das alte U-E-Schema – hier Unterhaltung, dort ernste Musik – ist längst nicht mehr haltbar. Es gibt auch viel E im Pop. Aber nicht bei Ed Sheeran. Dieser 30-jährige irischstämmige Engländer ist ein unerbittlicher Unterhalter. Er benötigt dafür nur seine Gitarre, seine Stimme und ein paar Rhythmusinstrumente, die er mit den Beinen spielt. Damit versetzt er ganze Stadien in Verzückung.



Seltsam, dass ein Mann mit Fußgängerzonen-Arrangements und überschaubarem Charisma so gut ankommt. Freilich gibt es in der Popmusik eine ganze Reihe von blassen Charakteren, die von den Massen geliebt werden. Phil Collins etwa, oder auch Chris Martin von Coldplay. Natürlich muss man auch etwas können. Immerhin erobert Sheeran auch die Hörzentren von Menschen, die eigentlich nichts mit dieser Vormittagsradiomusik zu tun haben wollen. Selbst überzeugte Apokalyptiker kapitulieren vor seinen konsequent lebensbejahenden Ohrwürmern.



Das nun erschienene vierte Album „=“ wird allen Erwartungen gerecht. Jenen der Fans und jenen der Hater. Sheeran hat seine Formel nicht verändert. „All you cool people, you better leave now!“, lautete die erste Zeile seines frühen Hits „Antisocial“. Hipster werden diesen Ratschlag auch beim neuen Album gern annehmen. Dabei entgeht ihnen etwas. So ist das rasante, zart in den R & B wachsende „Stop the Rain“ bestens geeignet, in Sekundenschnelle jegliche Verdrießlichkeit zu vertreiben. Ausgehend von einem Homo-homini-lupus-Szenario mit markanten Zeilen wie „Don't let the ones who hurt you see you cry“ entwickelt Sheeran eine Weltumarmungshymne, die die Grausamkeit einer von Konkurrenz geprägten Welt für ein paar Minuten anzuhalten scheint.

Die Texte überfordern nicht, bergen keine Rätsel. Sheeran singt darüber, dass bei grauen Wolken zuweilen kein Regenschirm hilft. Vor allem, wenn klar wird, dass das Gewölk zerebral ist. „The weather is in your mind and you got no one to blame.“ Dazu pocht ein treibender Beat, der einmal mehr in unbegründeten Frohsinn führt.