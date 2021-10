Joe Bidens Hoffnung auf ein Wunder

Audienz beim Papst markiert für den US-Präsidenten den Auftakt für den Gipfelreigen in Rom und Glasgow. In Washington ringen die Demokraten um Kompromiss bei Prestigeprojekt.

Wien/Rom. Als Joe Biden am Donnerstagnachmittag aus Washington abflog, dachte er, der Deal mit seiner demokratischen Partei über sein Prestigeprojekt sei abgeschlossen. Als der US-Präsident Freitagfrüh nach einem Nachtflug in der Air Force One in Rom landete, hatte sich der Kompromiss bei einem Mega-Paket für Klimaschutz und ein extensives Sozialprogramm zwar noch nicht in Luft aufgelöst. Doch er war wieder in Schwebe.



Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, hatte in der Zwischenzeit die Abstimmung über das Infrastrukturprogramm abgesagt, weil sie um ihre knappe Mehrheit fürchtete. Die Progressiven innerhalb ihrer Fraktion pochen darauf, über beide Gesetzespakete abzustimmen. Sie fordern überdies Nachbesserungen, da viele Schlüsselpunkte wie die Elternkarenz und das zweijährige Gratis-College herausgeflogen sind. Das zähe Ringen dürfte weitergehen.