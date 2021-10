Heinz Faßmann hat „Gewissheit, dass die Schule offenbleibt“

Vor Homeschooling müssten Eltern nicht zittern, so der Bildungsminister.

Obwohl einige Bundesländer wieder Verschärfungen der Coronamaßnahmen angekündigt haben, soll die Schule davon unberührt bleiben. Eltern müssten nicht vor Homeschooling zittern, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag nach der Konferenz der Landesbildungsreferenten in Tirol. „Ich habe nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Gewissheit, dass die Schule offenbleibt“, sagte Faßmann. Man sei in der Schule „sehr gut“ für die Pandemie gerüstet, meinte er.



Wenn die Schulen geschlossen würden, hätte man ein wichtiges Mittel zur Pandemiebekämpfung weniger, argumentierte der Bildungsminister. Zumal man anhand der vielen Tests einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen erhalte.



Bei der Konferenz wurden zudem einige Beschlüsse und Vorhaben präsentiert, die Lehrer künftig entlasten sollen. Eine „innerschulische Arbeitsteilung“ sei nämlich „nicht wirklich vorhanden“, so Faßmann. Daher wolle man zusätzliches administratives Personal einsetzen. Dafür seien noch Verhandlungen im Rahmen des Finanzausgleichs vorgesehen.