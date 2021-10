Wie das neue Krisenzentrum unter der Erde aussehen soll

Im Krisenfall laufen in dem Lagezentrum die Fäden zusammen.

Wien. Das Innenministerium hat am Freitag erste Entwürfe für das gesamtstaatliche Krisen- und Lagezentrum präsentiert. Auf insgesamt 3500 Quadratmetern im Erd- und Untergeschoss sollen Bereiche für die Sammlung und Aufarbeitung von Informationen sowie zur Präsentation eingerichtet werden. Baubeginn ist im Herbst des kommenden Jahres, die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant. Die Kosten von bis zu 30 Millionen Euro sollen aus dem laufenden Budget bestritten werden.

Laut Markus Schmoll, der für die bauliche Umsetzung des Projekts zuständig ist, kommt für den Standort des Lagezentrums lediglich das Innenministerium infrage. Das Gebäude aus den 1980er-Jahren am Wiener Minoritenplatz sei nämlich das einzige nicht historische Objekt, weswegen Eingriffe in die Bausubstanz leichter seien. 1000 Quadratmeter würden im Erdgeschoss zur Verfügung stehen, 2500 im Untergeschoss, das sich zwölf Meter unter der Oberfläche befindet. Derzeit sei der Vorentwurf abgeschlossen, den Zuschlag für den Auftrag hat das Büro Wehofer-Architekten bekommen.



Diese Woche wurde der Entwurf zum neuen Krisensicherheitsgesetz von der Regierung publik gemacht. In der kommenden Woche will man mit der Opposition darüber verhandeln. Denn für die erforderliche Zweidrittelmehrheit sind zumindest die Stimmen von SPÖ oder FPÖ nötig.