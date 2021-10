Frankreichs Kampf um Fische und das nationale Prestige

London bestellt Botschafterin Frankreichs ins Außenamt ein. Paris pocht auf Lizenzen.

Paris. Was aus der großen politischen Perspektive der Brexit-Verhandlungen ursprünglich wie kleine Fische aussah, hat sich zu einem größeren Streit entwickelt. Denn für viele Fischer an der Atlantikküste der Normandie geht es um ihre Existenz. Sie pochen auf die in den Brexit-Verhandlungen versprochenen Lizenzen, die es ihnen erlauben, weiter in den Gewässern rund um die britischen Inseln Jersey und Guernsey auf Fang zu gehen.



Mittlerweile hat sich der Streit um die Lizenzen zwischen Frankreich und Großbritannien zu einem Kampf um nationales Prestige hochgeschaukelt. Und dabei werden alte Ressentiments bedient. Am Freitag wurde die französische Botschafterin ins Außenamt in London zitiert. Am Mittwoch davor hatte die französische Marine zwei britische Schiffe vor der Normandie kontrolliert. Eines davon wurde „geentert“ und in den Hafen von Le Havre eskortiert. Der Grund dafür: Die Cornelis Gert Jan stehe nicht auf der Liste der britischen Kutter, die in Frankreichs Gewässern auf Fang gehen dürfen.

Paris plant harte Maßnahmen

Doch Frankreich droht noch weitere Schritte an: Falls London nicht zügig die verlangten Lizenzen herausrücke, seien bereits ab 2. November neue Maßnahmen fällig. So könnten britische Schiffe mit Fischen nicht mehr in französischen Häfen entladen werden. Und zusätzliche Kontrollen im Lastwagenverkehr seien denkbar, was die Versorgung der Briten vor dem Weihnachtsgeschäft hart treffen würde.



Von britischer Seite wird erklärt, 98 Prozent der französischen Gesuche seien positiv beantwortet worden, Paris hält dem entgegen, fast die Hälfte der aus Frankreich beantragten Lizenzen seien bisher nicht erteilt worden.



Die Kraftprobe geht in die nächste Runde.