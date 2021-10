„Immer wieder flackernGlutnester auf“

Der Waldbrand an der Rax ist wieder stärker geworden.

Wien/Hirschwang. Die Lage im niederösterreichischen Hirschwang an der Rax (Bezirk Neunkirchen) bleibt weiter angespannt. Am fünften Tag des Waldbrandes war das Feuer am Freitag nach wie vor nicht unter Kontrolle zu bringen. „Auf der Ostflanke kommen immer wieder Glutnester zum Vorschein, Flammen flackern immer wieder auf“, sagte Einsatzleiter Josef Huber zur Lage im Höllental.



Auf dieser „Ostflanke“ lag am Freitag folglich der Schwerpunkt der Löscharbeiten. An die 500 Feuerwehrleute versuchten „einen massiven Angriff“ gegen die Flammen – unterstützt von acht Hubschraubern von Polizei und Bundesheer. Zeitgleich schlugen Forstarbeiter eine weitere Schneise, „um Brandgut davon abzuhalten, in tiefere Lagen herunterzufallen“, wie Peter Lepkowicz, Leiter der Forstverwaltung, dem ORF Niederösterreich sagte.



Auf der Westflanke hatte die Feuerwehr hingegen schon in den vergangenen Tagen eine „Verteidigungslinie“ mit Wasserwerfern aufgebaut; fünf Großtanklöschfahrzeuge sind an der B27 positioniert. Sie sollen einen „Wasservorhang“ bilden, um einen Funkenflug von der Schneeberg- auf die Rax-Seite zu verhindern. „Die Linie steht nach wie vor und kann innerhalb kürzester Zeit aktiviert werden“, betonte Huber.

Ende des Einsatzes unklar

Sorge bereitet den Einsatzkräften da wie dort der Wind – und die Aussicht, dass es frühestens am Montag regnen dürfte. Allerdings: Um das Feuer gänzlich zu löschen, müsste es, den Einsatzkräften zufolge, mehrere Tage stark durchregnen – eine Hoffnung, die die aktuellen Prognosekarten nicht hergeben. Fest steht nur: Von einem nahenden Ende des Löscheinsatzes traut man sich vor Ort nicht zu sprechen.