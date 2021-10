Aus 3G- wird 2,5G-Regel: Regierung legt Corona-Stufen zusammen

Geimpft, genesen oder PCR-getestet - wo derzeit die 3G-Regel gilt, soll schon bald auf 2,5G umgestellt werden. Somit würden keine Antigentests mehr akzeptiert. Auch am Arbeitsplatz soll dies ab Mitte November gelten.

Der vor einer Woche erweiterte Stufenplan zu den Coronamaßnahmen wird adaptiert. Wie Gesundheitsminister Wolfang Mückstein (Grüne) am Samstag gegenüber Radio Ö1 sagte, habe man sich in der Regierung darauf verständigt, die bisherigen Stufen zwei und drei zusammenzuziehen. Wo derzeit die 3G-Regel gelte - beispielsweise in Restaurants, Fitnesscentern oder Kultureinrichtungen - würde somit die 2,5G-Regel eingeführt. 2,5G heißt: geimpft, genesen oder PCR-getestet. Es werden keine Antigentests mehr akzeptiert. Schlagend wird dies laut Mückstein wohl Ende kommender Woche.

Mit Stand Freitag lagen österreichweit 280 Covid-Patienten auf Intensivstationen - um 15 mehr als am Vortag. Bei 300 belegten Betten tritt - mit einer Woche Verzögerung - Stufe 2 des Stufenplans der Regierung in Kraft, bei 400 Stufe drei. Mückstein geht davon aus, dass dieser Wert von 400 Intensivbetten bereits Ende kommender Woche erreicht sein wird. Dann würde man ohne die ursprünglich geplante Übergangsfrist sofort auf Stufe 2, also die 2,5G-Regel, umstellen.

Übergangsfrist am Arbeitsplatz

Auch aus der 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ab Montag (1. November) gilt, soll laut Mückstein Mitte November 2,5G werden. "Auch hier werden wir mit der 14-tägigen Übergangsfrist, wo noch alternativ FFP2-Masken akzeptiert werden, ab 15. November eine 2,5G-Regelung am Arbeitsplatz machen", sagte Mückstein bereits am Freitagabend in der "Zeit im Bild“ des ORF.

Zur Umsetzung der 2,5G-Regel am Arbeitsplatz gebe es noch weitere Gespräche mit den Sozialpartnern, hieß es aus Regierungskreisen Freitagabend zur Austria Presseagentur.

(APA/Red.)