Viel Jubel fürStreichquartette von Schostakowitsch

Das Hagen Quartett begann seinen fünfteiligen Zyklus im Konzerthaus.

Erst mit 32 schrieb Schostakowitsch sein erstes Streichquartett. Es würde „sowieso nichts draus werden“, hatte er es prophylaktisch mit der ihm eigenen Ironie kommentiert. Das kann man nicht bestätigen. Es ist originell, vereint Witz, Schwung, eindringliches Melos, paraphrasiert am Ende Strawinskis Faible für das bunte Treiben auf Jahrmärkten. Nicht minder abwechslungsreich ist Schostakowitschs zweites Quartett. Unkonventionell beginnt es mit einer Ouvertüre, es folgt ein Rezitativ, aus dem eine von tiefer Melancholie erfüllte, an Tschaikowski gemahnende Romanze erwächst. Anschließend führen Walzerklänge und eine am Ende in einen Choral mündende Variationenreihe in eine andere Welt.



Dieses faszinierende Kaleidoskop von Atmosphären und Formen interpretierte das Hagen Quartett mit höchster Perfektion, differenzierter Klanglichkeit und bis ins letzte Detail überlegter Tempodramaturgie. Schon das erste Quartett erstand mit faszinierender Frische: Mit Eleganz wurde die von tiefer Schwermut erfüllte Melodik, hinter der so mancher elegische Walzermoment fast spitzbübisch aufblitzt, herausgearbeitet.

Im ersten Satz des dritten Quartetts kämpfte Primarius Lukas Hagen gegen Intonationstrübungen, auch die drei anderen Musiker schienen um die Intensität zu ringen, die ihnen vor der Pause so mühelos gelungen war. Doch spätestens beim Einstieg des zweiten Satzes waren sie wieder in Spitzenform.



Schon am Montag setzen die Hagens ihre Interpretation aller 15 Schostakowitsch-Streichquartette fort: ein ambitioniertes Unterfangen. Der erste Abend jedenfalls war schon fast perfekt.