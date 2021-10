Auch Kärnten verschärft die Maßnahmen gegen Corona

Für Nachtgastronomie und Zusammenkünfte ohne zugewiesene Sitzplätze ab 500 Personen gilt künftig die 2G-Regel. Im gesamten Handel müssen FFP2-Masken getragen werden.

Auch Kärnten hat am Freitagabend eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Analog zu den Bundesländern, die diese Verschärfungen bereits angekündigt haben, gilt für Nachtgastronomie und Zusammenkünfte ohne zugewiesene Sitzplätze ab 500 Personen die 2G-Regel. Im gesamten Handel sowie in Kultureinrichtungen, in denen die 3-G-Regel nicht gilt, wird es eine FFP2-Maskenpflicht geben. Die Regelung tritt bereits ab 4. November in Kraft.

(APA)