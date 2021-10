Stefan Slupetzky: „Nur Gutes geht nicht“

Stefan Slupetzky, bekannt für seine „Lemming“-Krimis, probiert immer wieder gern neue literarische Formen aus. Diesmal ist es die Grabrede.

Darf man auf einem Friedhof Spaß haben? Bei einem Gespräch mit dem Schriftsteller Stefan Slupetzky dauert es nicht lang, bis man bei grundsätzlichen Dingen anlangt. Genau gesagt, drei Minuten auf einer sonnigen Bank auf dem Sieveringer Friedhof. Als „Presse“Fotograf Ákos Burg dann die Anweisung gibt, auf keinen Fall zu lachen, beantwortet sich diese Frage von selbst. Manchmal kann man auch auf einem Friedhof nicht anders, als Spaß zu haben.



Stefan Slupetzky zählt ohnedies zu jenen Menschen, die die Dinge nicht so eng sehen. Ausgebildet an der Akademie der bildenden Künste, war er Saxofonist, Schauspieler, Illustrator. Seit 1991 lebt er vom Schreiben. Wohl wegen dieser Vielseitigkeit fühlt er sich auch in Schubladen nicht so wohl. Zwar ist Slupetzky vor allem als Autor der Krimis rund um den „Lemming“ (so der Spitzname des ehemaligen Polizisten Leopold Wallisch) bekannt und weiß, wie viel er diesem zu verdanken hat – unter anderem den prestigeträchtigen Friedrich-Glauser-Preis und den Leo-Perutz-Preis. Dennoch reizt es ihn immer wieder, sich an Neuem zu versuchen.



Und da kommt der Friedhof ins Spiel. Denn Stefan Slupetzky hat sich – zufälligerweise passend zur Friedhofs-Saison – an eine etwas ungewöhnliche literarische Form gewagt: die Grabrede. „Nichts als Gutes“ ist eine witzige, traurige, oft überraschende und pointierte Sammlung fiktiver Grabreden. „Totenreden sind gleichsam des Lebens Klappentexte“, schreibt Slupetzky im Vorwort. Und eine schwierige Aufgabe für den Redner: „Man bewegt sich auf einem sehr begrenzten Spielfeld, hat maximal zehn bis 15 Minuten Zeit, um ein ganzes inhaltsschweres Leben zusammenzufassen.“