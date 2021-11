Bodega statt Badestrand

Drucken

Hauptbild • Das Weingut Can Axartell in Pollença keltert Bioweine nach dem Gravitätsprinzip, ohne Pumpen. • Grömedia

Auf Mallorca ist jetzt die beste Zeit, engagierte Weinmacher und bunte Wochenmärkte zu entdecken. Guter Mallorca-Wein ist in Spanien ein großer Unbekannter, weil es eben nur wenig davon gibt. Und billig ist er auch nicht.

Du warst auf Mallorca? Du bist ja gar nicht braun!“ Wie oft hab' ich das schon gehört in den 22 Jahren unserer mallorquinischen Zweitwohnsitzexistenz. „Nein“, antworte ich dann, „erstens befolge ich die Ratschläge meines Hautarztes, zweitens ist Sonnenbaden nicht meins, und drittens ist die Insel außerhalb der UV-intensiven Bademonate sowieso schöner und ruhiger.“ Nicht, dass man da am Einsamkeitssyndrom leiden würde. Aber die kühleren Monate sind so etwas wie unsere Insel-Primetime. Weniger Touristen und verträglichere Temperaturen, blauhimmelige November-, Dezember-, Jänner-Tage bringen angenehme 15 bis 20 Grad aufs Thermometer. Das ist die Zeit für Wanderer, Radler (im Mehrfachpack mitunter der Schrecken der Inselstraßen) und/oder für die Genussspechte.