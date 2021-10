Brand in Mehrparteienhaus: Rund 50 Personen in Sicherheit gebracht

Viele der Bewohner eines Mehrparteienhauses mussten in Traisen in Niederösterreich das Gebäude über Drehleitern verlassen. Vier Verletzte wurden in Spitäler gebracht.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Traisen im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld sind in der Nacht auf Samstag Feuerwehrangaben zufolge rund 50 Personen in Sicherheit gebracht worden. Nicht zuletzt aufgrund starker Rauchentwicklung im Stiegenhaus mussten viele von ihnen das Gebäude über Drehleitern verlassen. Vier Verletzte wurden in Spitäler gebracht. Die Löscharbeiten waren in den Morgenstunden beendet, das Objekt durfte zunächst aber nicht betreten werden.

Ausgegangen waren die Flammen laut Christian Teis vom Bezirkskommando Lilienfeld von einer Wohnung im unteren Bereich des mehrstöckigen Gebäudes. Verzeichnet wurden demnach drei Leichtverletzte, eine Person erlitt schwere Blessuren. Zwei von ihnen wurden nach Angaben von Teis in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht, zwei weitere in das Universitätsklinikum St. Pölten.

Wie Sonja Kellner, die Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, berichtete, wurde auch ein Kleinkind verletzt. Dieses sei allerdings am Vormittag "schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen" worden.

Durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden sind Feuerwehrangaben zufolge letztlich 36 Wohnungen. Deren Inhaber und weitere Betroffene wurden vorerst im örtlichen Volksheim untergebracht, nach einem Ersatzquartier wurde gesucht. Die Versorgung mit Essbarem und Getränken übernahm das Rote Kreuz. Das Mehrparteienhaus selbst dürfe nicht betreten werden und müsse von einem Statiker begutachtet werden, hielt Teis fest.

Im Einsatz standen sechs Feuerwehren mit insgesamt rund 60 Mitgliedern. An Ort und Stelle waren nach Angaben von Kellner auch 13 Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes und vier des Arbeiter-Samariterbunds sowie zwei Notarztwagen und ein -hubschrauber. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes Niederösterreich wurde ebenfalls angefordert.

(APA/her)