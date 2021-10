"Jo eh, passt scho", sagt man in Oberösterreich

Explosionasartig steigen die Corona-Zahlen. Vor allem in jenem Bundesland, das bis vor kurzem noch im Wahlkampfmodus steckte. Die Laisser-faire-Politik rächt sich nun. Das Pflegepersonal muss sie ausbaden.

Eintrittskontrolle im Restaurant? „Passt scho“. Private Familienfeier ohne Tests? „Jo eh.“ Rechtsextreme Medien, die Coronamythen verbreiten? „Mocht jo nix.“

Was sich in Oberösterreich derzeit abspielt (höchste Inzidenzen, volle Intensivstationen), ist nicht typisch oberösterreichisch. Ganz Österreich hat ein Problem mit jenem Teil der Bevölkerung, der die Pandemie bis jetzt nicht ernst nimmt, die Wissenschaft leugnet, Solidarität für ein Fremdwort hält. Doch Oberösterreich ist jenes Land, das diesem Teil zuletzt am wenigsten entgegnete und wo sich am drastischsten zeigt, wohin das führt: Höchste Infektionszahlen, niedrigste Impfquote.

Der Landtagswahlkampf erlaubte es einem Herbert Kickl einen ganzen Spätsommer lang, Impfung und Maßnahmen zu verunglimpfen – auf Einladung eines selbst vom Virus gebeutelten Manfred Haimbuchners. Mit diesem koaliert Landeshauptmann Thomas Stelzer nun dennoch erneut.

Man stelle sich vor, was in diesem Land politisch los wäre, hätte das rote Wien nach dem Wahlkampf-Herbst 2020 so hohe Zahlen gehabt. Doch nun ist es das türkis-blaue Oberösterreich, dem sein Laisser-faire-Wahlkampf schmerzhaft auf den Kopf fällt. Diesen dafür hinhalten muss einmal mehr aber nicht die Politik, sondern das Pflegepersonal, das erneut an den Rand der Belastbarkeit getrieben wird. „Passt scho“, sagt man einstweilen am Wirtshaustisch.