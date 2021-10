Die vierte Welle wirft ihren Schatten voraus

(c) imago images/Hans Lucas (Remi Decoster via www.imago-images.de)

Mit den kühleren Temperaturen steigt die Zahl der Infektionen und Intensivpatienten – damit auch die Nervosität in der Regierung.

Angesichts steigender Zahlen von Infektionen und Intensivpatienten wird der erst vor einigen Tagen erweiterte Corona-Stufenplan erneut adaptiert. Strengere Regeln treten früher in Kraft. Die meisten Bundesländer gehen ohnehin ihren eigenen Weg.

Obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Österreich schon seit Monaten einen konstanten Aufwärtstrend zeigt, hielt sich die Nervosität in der Regierung und den Bundesländern bisher in Grenzen. Denn weil sich zumeist jüngere Menschen mit geringerem Risiko für schwere Verläufe anstecken und die Durchimpfungsraten bei Älteren sowie Vorerkrankten sehr hoch sind, entwickelte sich der Anstieg auf den Intensivstationen deutlich langsamer als im vergangenen Herbst.