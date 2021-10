Bayern gewinnt bei Union Berlin

Der Rekordmeister aus München fügte Union mit 5:2 die erste Heimpleite seit 13 Monaten zu. Auch Verfolger Dortmund gewann.

Eine Reaktion seiner Mannschaft hatte Julian Nagelsmann, der wegen seiner Corona-Erkrankung erneut an der Linie fehlte, nach dem Cup-Debakel gefordert. Bayern München gab sie beim 5:2-Sieg bei Union Berlin zumindest in der Offensive. Die Feldüberlegenheit wandelten Robert Lewandowski aus zwei ruhenden Bällen (15./Hands-Elfmeter, 23./Freistoß), Leroy Sané, Kingsley Coman (60.) und Thomas Müller (79.) in Tore um. Doch in der Abwehr offenbarte der Rekordmeister erneut große Wackler, die Niko Gießelmann (43.) und Julian Ryerson (65.) für die Berliner verwerteten. Unions erste Heimniederlage seit 13 Monaten konnten sie aber nicht verhindern. Bei Bayern stand Marcel Sabitzer trotz der Verletzung Leon Goretzkas nicht in der Startelf, sondern wurde nur eingewechselt.

Dortmund kam trotz zahlreicher Ausfälle, darunter Stürmerstar Erling Haaland, zu einem 2:0-Sieg über Köln. Thorgan Hazard (40.) und Steffen Tigges (63.), der von der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde, besiegelten die drei Punkte für den BVB. Salzburgs Champions-League-Gegner Wolfsburg gewann beim Debüt von Trainer Florian Kohfeldt bei Leverkusen dank Treffern von Lukas Nmecha (48.) und Maximilian Arnold (51.) 2:0, in der Nachspielzeit hielt Torhüter Koen Casteels noch einen Foul-Elfmeter.

10. Runde: Hoffenheim (Grillitsch, Posch, Baumgartner ab 77.) – Hertha 2:0, Dortmund – Köln (Ljubicic, Kainz ab 59., Schaub ab 81.) 2:0, Leverkusen – Wolfsburg 0:2, Union Berlin (Trimmel bis 64.) – Bayern (Sabitzer ab 69.) 2:5, Freiburg (Lienhart) – Fürth 3:1, Bielefeld (Prietl, Schöpf, Wimmer ab 46.) – Mainz (Onisiwo bis 90.) 1:2.

Tabelle: Bayern (25) vor Dortmund (23) und Freiburg (22).

