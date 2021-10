Ried ärgert Salzburg und erkämpft ein Remis

Die Innviertler führten lange, gerieten dann in Rückstand und trafen spät noch zum 2:2. Admira und Klagenfurt trennten sich 3:3.

Am Dienstag spielt Salzburg in Wolfsburg um den Aufstieg in der Champions League, aus der Pflichtaufgabe in Ried wurde ein Warnschuss. Ausgerechnet der Ex-Salzburger Luca Meisl brachte die Innviertler nach einem Eckball in Führung (9.), ob der Ball wirklich die Linie zur Gänze überquert hat, bleibt ob der fehlenden Torlinientechnologie fraglich. Salzburg fand jedenfalls lange Zeit keine Antwort, verbuchte vor dem Pausenpfiff nicht einen Schuss auf das Tor von Samuel Sahin-Radlinger.

Nach der Pause erhöhten die Salzburger Druck und Tempo, doch es war ein Elfmeterpfiff der größte Ausgleichschance brachte. Rasmus Kristensen scheiterte mit dem schwach geschossenen Penalty an Sahin-Radlinger. Als Junior Adamu (83.) und Noah Okafor (85.) schließlich doch noch trafen, schien der erwartete Sieg des Titelverteidigers doch noch sicher. Doch in der Nachspielzeit belohnte Leo Mikic den aufopferungsvollen Kampf der Rieder nach einem Freistoß mit dem Ausgleich zum 2:2-Endstand (93.).

Drei Elfmetertore in Klagenfurt

Austria Klagenfurt und die Admira haben am Samstag in der Fußball-Bundesliga in einem Elfmeter- und Torspektakel die Punkte geteilt. Beim 3:3 (2:2) im Wörthersee-Stadion machte die Admira dreimal einen Rückstand wett und rettete durch Roman Kerschbaum dank des dritten Elfmetertreffers im Spiel (82.) ein Remis. Austria Klagenfurt ist auch nach sechs Saison-Heimspielen ungeschlagen.

Den Fans wurde von Beginn weg viel Spektakel geboten. Die Kärntner legten durch Turgay Gemicibasi (9./Elfmeter), Markus Pink (14.) und Markus Greil (50.) dreimal vor, die Admira schaffte durch Marco Hausjell (11.) und einen Elfmeter-Doppelpack von Kerschbaum (33., 82.) jeweils den Ausgleich.

Der TSV Hartberg scheint sich wieder in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga festzubeißen. Am Samstag gewannen die Oststeirer in der 13. Runde beim SCR Altach verdient mit 2:0 (1:0), die Vorarlberger hatten sich bereits in der ersten Hälfte durch eine Rote Karte geschwächt. Hartberg kletterte auf den vierten Platz.

In der CASHPOINT Arena kontrollierten die Gäste überwiegend das Geschehen, ohne offensiv ein Feuerwerk abzubrennen. Noel Niemann gelang nach Heil-Vorlage schon in der 16. Minute die Führung, danach spielte der Ausschluss von Altachs Nosa Iyobosa Edokpolor - nach VAR-Intervention - den Steirern in die Karten. Jürgen Heil selbst war es, der seine starke Leistung mit dem 2:0 in der 54. Minute bestätigte.