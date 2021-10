Zwei junge Männer kamen ums Leben. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.

Ein mit zwei jungen Männern besetzter Pkw ist in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Puntigam von einer Brücke aus in die Mur gestürzt. Beide Insassen kamen dabei ums Leben, bestätigte die Landespolizeidirektion Steiermark einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark. Wie es dazu kam, war am Morgen noch völlig unklar.

(APA)