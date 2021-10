Weiterer Waldbrand nahe Innsbruck ausgebrochen

Der Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand hat auch am siebten Tag in Serie die Einsatzkräfte gefordert.

Die Feuer konnten rasch kontrolliert werden, die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Bei den Löscharbeiten im Raxgebiet setzt man seit Sonntag auf eine slowakische Militärmaschine.

Im Innsbrucker Stadtteil Hötting ist Sonntagmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Rauchsäule war mehreren Medienberichten zufolge gut vom Stadtgebiet aus sichtbar. Wie es aus der Leitstelle Tirol gegenüber der APA hieß, reduzierte sich die Rauchentwicklung aber bereits nach einer halben Stunde deutlich. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, mittlerweile finden Nachlöscharbeiten statt und Glutnester werden kontrolliert.

Teile der Feuerwehren - im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hötting, Wilten und Mühlau - waren rund eine Stunde später schon wieder am einrücken. Wie es zu dem Brand kam, war allerdings noch unklar, hieß es von der Polizei. Am Sonntag herrschte in Innsbruck starker Föhnwind.

Slowakische Militärmaschine hilft in Niederösterreich

Auch im Raxgebiet in Niederösterreich wüten die Waldbrände weiter. Auf dem Weg zur Eindämmung des Brandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) spielt der Kampf gegen die Flammen aus der Luft eine immer größere Rolle. Neben Canadair-Maschinen der italienischen Regierung wird seit Sonntag auch eine Militärmaschine aus der Slowakei eingesetzt. Die Mil Mi-17 kann nach Angaben aus dem Büro von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) rund 3.000 Liter Wasser transportieren. Noch am Sonntag werden zudem zwei Spezialhubschrauber aus Deutschland erwartet.

Die slowakische Maschine ergänzt das bereits vorhandene Repertoire an Fluggeräten, das von Bundesheer und Polizei gestellt wird. Der Helikopter "unterstützt uns massiv bei den Löscharbeiten", befand Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

(APA)