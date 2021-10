Als "Joker" verkleideter Mann läuft in Tokio Amok

Ein junger verkleideter Mann legte am Halloween-Abend in einem Zug in Tokio Feuer und stach mit einem langen Messer wahllos auf seine Mitreisenden ein. Mindestens 17 Menschen wurden verletzt, die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Bei einem Messer- und Brandanschlag in einem Zug in Tokio sind japanischen Medienberichten zufolge am Sonntagabend mindestens 17 Menschen verletzt worden. Einer der Verletzten erlitt demnach schwere Stichverletzungen und schwebte in Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Berichten zufolge nach der Attacke einen Verdächtigen fest. Dem jungen Mann wird versuchter Mord vorgeworfen.

Der Angriff ereignete sich am Halloween-Abend, als die japanische Hauptstadt voller Menschen war, viele davon in Kostümen. Der Angreifer, der den Berichten zufolge ein grünes Hemd und einen blauen Anzug trug, attackierte in dem Zug Menschen mit einem Messer und legte Feuer.

Ein vom Fernsehsender NHK verbreitetes Videos zeigte panische Passagiere, die durch den Zug rannten, während sich Rauch im Waggon ausbreitete. Auch Flammen waren zu sehen. Ein weiteres auf Twitter veröffentlichtes Video zeigte Menschen, die durch Zugfenster kletterten, um sich an einem Bahnhof aus dem Zug der Keio-Linie in Sicherheit zu bringen.

Der Bahnbetreiber erklärte, der Bahnverkehr sei wegen eines "Vorfalls mit Verletzten" teilweise eingestellt worden.

Tat „ohne Emotionen“ begangen

"Zuerst dachte ich, es wäre so etwas wie eine Halloween-Veranstaltung", sagte ein Mann, der in dem Zug saß, NHK. "Aber ich rannte davon, als ein Mann mit einem langen Messer hereinkam. Ich hatte großes Glück, nicht verletzt zu werden." Eine andere Passagierin sagte, der Angreifer habe bei der Tat keinerlei Gefühle gezeigt. "Er hielt ein Messer und fing an, eine Flüssigkeit zu verteilen", sagte sie. "Er hat diese Tat begangen, ohne Emotionen zu zeigen, ganz mechanisch. Ich denke, das hat allen Angst gemacht."

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo News wurden bei dem Angriff 15 Menschen verletzt. Laut NHK gab es mindestens 17 Verletzte. Ein älterer Mann, der angestochen wurde, schwebte demnach in Lebensgefahr.

Die örtliche Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die regionale Polizei erklärte, sie könne vorerst keine Informationen herausgeben. Vor dem Bahnhof waren dutzende Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz.

Im August waren bei einem Messerangriff in einem Zug in Tokio neun Menschen verletzt worden. Ebenfalls im August erlitten zwei Menschen bei einer Säureattacke in einer U-Bahn-Station in Tokio Verätzungen.

(APA/dpa)