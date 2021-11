Sprecherin von US-Präsident Biden mit Coronavirus infiziert

Jen Psaki wurde trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet. Sie hat ihren Chef, der derzeit auf Europa-Tour ist, nach eigenen Angaben zuletzt am Dienstag getroffen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hat sich trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei am Sonntag positiv getestet worden, teilte Psaki am Abend mit. Psaki begleitet US-Präsident Joe Biden derzeit nicht auf dessen Europa-Reise und hat ihren Chef nach eigenen Angaben zuletzt am Dienstag getroffen, im Freien, mit Abstand und Maske. Biden wurde am Samstag - mittels PCR-Test - negativ getestet, berichtete Reuters unter Berufung auf einen Insider.

Psaki hatte ihre Mitreise mit Biden zum G20-Gipfel in Rom und zur Weltklimakonferenz in Glasgow vergangene Woche kurzfristig abgesagt und als Grund zunächst vage einen "Notfall in der Familie" genannt. Am Sonntag erklärte sie in ihrer schriftlichen Stellungnahme, Hintergrund sei ein positiver Corona-Test eines Mitglieds ihres Haushaltes gewesen. Daraufhin habe sie sich in Quarantäne begeben und sich von Mittwoch bis Samstag täglich testen lassen. All diese Tests seien negativ ausgefallen, erst jener vom Sonntag war positiv.

Angesichts ihrer Impfung verspüre sie nur milde Symptome und könne weiter von zu Hause aus arbeiten. Sie plane, nach Ablauf einer zehntägigen Quarantäne und nach einem negativen Testergebnis ins Weiße Haus zurückzukehren.

(APA/dpa)