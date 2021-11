Halloween-Feiern eskalierten in Salzburg und Wals

In Salzburg wurde ein Mann von vier Unbekannten mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt. In Wals lieferten sich zwei Gruppen von etwa zehn Personen eine Schlägerei.

Zu mehreren Schlägereien ist es in der Nacht auf Montag in der Stadt Salzburg sowie in Wals (Bezirk Salzburg-Umgebung) gekommen. Wie die Polizei berichtete, wurde ein Mann in Salzburg von vier Unbekannten mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt und in Wals mussten die Beamten gleich zu mehreren Einsätzen in und vor Lokalen ausrücken.

Gegen 23.00 Uhr am Halloween-Abend wurde ein 26-jähriger Kroate von vier Tätern in der Schwarzstraße in Salzburg attackiert. Die Unbekannten versetzten dem Mann aus unklarer Ursache Faustschläge und Fußtritte und flüchteten daraufhin. Der 26-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Schlägerei kurz vor Mitternacht

Kurz vor Mitternacht lieferten sich zwei Gruppen von etwa zehn Personen eine Schlägerei vor einem Lokal in Wals. In weiterer Folge verlagerte sich die Rauferei in eine angrenzende Tiefgarage, wo sie von der Polizei beendet wurde. Die involvierten Österreicher, Türken und Nordmazedonier zwischen 18 und 26 Jahren wurden verletzt in das Uniklinikum Salzburg sowie das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Gegen drei Uhr schlug ein alkoholisierter 37-jähriger Anifer in einem Lokal einer 20-Jährigen aus Bergheim aus unbekannten Grund mit der Faust ins Gesicht. Der Mann konnte flüchten, wurde aber kurz darauf von der Polizei angehalten und angezeigt.

Ebenfalls durch einen Faustschlag verletzt wurde ein 17-jähriger aus Kufstein gegen 4.00 Uhr ebenfalls in Wals. Ein Brüderpaar aus Mattighofen (26 und 30 Jahre) verletzte den jungen Mann, konnte dann zuerst flüchten, wurde jedoch ebenfalls von der Polizei nach kurzer Fahndung gestoppt und angezeigt. Die beiden Männer sind nicht geständig, einer der beiden hatte über ein Promille Alkohol im Blut.

